Overblik: Sådan stemte hver enkelt by

- Jeg tænker, at landområderne traditionelt skeler mere til borgerlige partier. Så det har noget at gøre med erhvervssammensætningen i de mindre bysamfund, lyder et bud på en forklaring fra Anne Madsen (S).

- Jeg tror i virkeligheden, at det er fordi, Alternativet har fået mange stemmer på Frederiksberg. Og i ærgrelsen over at tabe dem, kan vi så glæde os over, at stemmerne er gået til et parti, der også arbejder for grøn politik, siger Linda Nielsen fra SF.