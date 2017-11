Anne Madsen (S) må sige farvel til sin formandspost i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget. Oppositionen bliver ikke formand for noget udvalg i denne omgang. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Opposition mister udvalg: - Det var ikke muligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opposition mister udvalg: - Det var ikke muligt

Sorø KV17 - 23. november 2017 kl. 08:47 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I byrådskonstitueringen i Sorø mellem Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti blev der ikke givet nogen udvalgsformandspost til oppositionen.

Sådan er det ellers lige nu, hvor Socialdemokratiets Anne Madsen er formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget. Og da Ivan Hansen (S) var borgmester, havde oppositionen også ansvaret for et af de politiske udvalg.

Den genvalgte borgmester Gert Jørgensen (K) forklarer til DAGBLADET og Sjællandske, at der ikke var plads til det i konstitueringen denne gang.

- Det var for at få puslespillet til at gå op. Jeg har ønsket så bred en konstituering som muligt, men det var ikke muligt her, siger Gert Jørgensen.

Den forklaring giver Anne Madsen (S) dog ikke meget for.

- Konservative har selv taget en formandspost, og den kunne de jo have afgivet. Det var præcis det samme, vi oplevede ved sidste valg, hvor borgmesteren fik magten og udelukkede mindretalsgruppen. Det blev der skrevet om i avisen, og der blev lavet en efterkonstituering. Nu oplever vi det samme igen. Og jeg tænker, at det er utroligt, at man kan slippe afsted med at have alle de gode ord i sin mund, men vise noget andet i handling. Vi gjorde det i 24 år med borgmesterposten, så det er et spørgsmål om vilje, siger Anne Madsen.

Samme holdning har SF's Linda Nielsen.

- Det er en snæver konstituering. Det ligner meget blokpolitik. Hvis vi sad med flertallet, så havde vi allerede besluttet, at der skulle være en formandspost til oppositionen. Vi mener, at det er en gestus, når man gerne vil samarbejde bredt. Der er altid et valg i politik, siger Linda Nielsen.

relaterede artikler

Niels Aalbæk får en plads i byrådet 22. november 2017 kl. 17:23

Meget modgang til Venstre 22. november 2017 kl. 16:07