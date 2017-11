En gruppe beboere på Smedevej frygter den fremtidige trafik, hvis der kommer en ny grusgrav i området. Fra venstre ses Steen Poulsen, Gregers Dankjær, Grethe Mark og Ib Sonne Ravn. Foto: Martin Pedersen

Grusgrav fik store stryg

Sorø KV17 - 17. november 2017 kl. 18:48 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Lynge vil have de lokale politikere til at gå stærkere ind i grusgravs-sagen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

En ny gravetilladelse til en grusgrav ved Parnasvej/Smedevej optog naturligt nok sindene på vælgermødet i Lynge torsdag aften, og fra salen var der - bl.a. personificeret i Eva og Flemming Nielsen - et stort ønske om, at de lokale politikere går stærkere ind i den sag, end det hidtil har været tilfældet.

- Der er mange muligheder for at gøre indsigelse, sagde Eva Nielsen, der ikke godtog Jens Nygaards (V) forsikringer om, at kommunen gør, hvad den kan.

- Selve gravetilladelsen har vi ingen indflydelse på. Det er regionens sag, sagde han.

- Vi kan heller ikke forbyde lastbilerne at køre ud fra nummer 54. Der er ikke lovgivningsmæssig mulighed for at ekspropriere, så vi kan lave en udkørsel nordover. Vejen er i dag ikke bred nok, men den udvider vi, ligesom vi forsyner den med midterstribe. Vi vil også foreslå politiet, at vi får en hastighedsbegrænsning på 40 kilometer i timen i området, ligesom vi foreslå 70 kilometer i timen på Parnasvejs-strækningen. Der er i øvrigt en partshøring, der slutter 28. november. Så alle har mulighed for at gøre indsigelse til regionsrådet.

- Grusgravningen vil betyde, at der kører 30-40 lastbiler mere pr. dag, fortsatte han.

- Det er en farlig skolevej, og derfor må børn op til 5. klasse transporteres i bus til og fra skole. Det vil vi prøve at udvide, så det gælder alle skoleelever, så ungen behøver at cykle.

Linda Nielsen (SF) ærgrede sig over, at det offentlige skal være med til at forhindre børn i at cykle. Hun foreslog cykelstriber og cykelsti - cykelstien fik også støtte fra Bo Mouritzen (EL). Nicolai Sandager (LA) foreslog et forbud mod lastbilkørsel på den smalle del af Smedevej - og DFs Lars Schmidt gjorde opmærksom på, at når det handler om etablering af cykelsti kom Niløse først.

Gert Jørgensen gjorde opmærksom på, at der har været kørt grus fra grusgraven i 70 år, ligesom han ønskede svar på, hvor mange børn der cykler i skole.