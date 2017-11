Mere end 100 mødte op til vælgermøde i Lynge Forsamlingshus. Foto: Bjarne Stenbæk

Flertal: Politikerne skal træffe beslutningerne

Sorø KV17 - 17. november 2017 kl. 17:45 Af Bjarne Stenbæk

Lynge-borgerne blev på vælgermøde »sat på plads« af byrådsflertallet, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det var en ganske kontant udmelding, som borgerne i Lynge fik at gå hjem på, da der torsdag aften var vælgermøde i Lynge Forsamlingshus. Lidt mere end 100 mødte op til mødet, der var arrangeret af lokalrådet, og da debatten om de seks huse, der skal bygges på den gamle savværksgrund blussede op, var meldingen fra byrådets flertalsgruppe glasklar:

- Vi skal lytte til borgerne, men borgerne skal ikke bestemme. Det skal byrådet.

Såvel Jens Nygaard (V) og Gert Jørgensen (K) som Johannes Lumholt (NB) gav i mere eller mindre omfang udtryk for den holdning.

- Vi troede faktisk, at vi gjorde noget godt for Lynge-området ved at sige ja til de seks nye boliger, og jeg forstår ikke, at I ikke kan se det som et aktiv for området, sagde Jens Nygaard.

Johannes Lumholt fortalte, at han selv havde siddet i Frederiksberg Lokalråd.

- Der var ikke syndeligt mange borgere, der interesserede sig for lokalrådets arbejde, og det blev i øvrigt domineret af noget SF-agtigt noget. Der ligger en opgave for lokalrådene i at skaffe sig et mandat, der er repræsentativt fore det område, de repræsenterer, sagde han.

Gert Jørgensen pegede på, at der kommer flere og flere borgere i Sorø Kommune, og derfor skal der skabes flere bo-muligheder.

- Grundene er små, men de er ikke meget mindre end andre grunde, der findes i Lynge, fortsatte han.

- Og så er det altså også sådan, at der kommer nye standarder. Der er givet et par dispensationer. Den ene af dem skyldes, at der er ændrede krav til isolering. Derfor skal husene bygges bredere i dag end tidligere.

Både Nygaard og Jørgensen understregede også, at det seneste »byggeprojekt« i området - tre værelse på Lyshøjgård, hvor der i øvrigt mest er tale om en renovering af noget eksisterende - ikke nødvendigvis skal sendes i høring hos lokalrådet. Det er projektet efter deres mening for lille til.

Men dispensationerne var der naturligvis ikke enighed om i panelet.

Folk skal kunne regne med en lokalplan, lød det nogenlunde enstemmig fra SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

- Og skal man ændre i en lokalplan, skal det ske i fuld åbenhed, ellers risikerer man, at det kan opfattes som kamerateri. Skal man dispensere fra noget, er det vigtigt, at borgerne inddrages, sagde Bo Mouritzen (EL), og Rikke Bach (S) så sagen som et klokkeklart eksempel på, at man fra byrådsflertallets side netop ikke lyttede til borgerne.

- Jamen, en lokalplan må aldrig blive statisk. Den skal altid kunne tilrettes den aktuelle situation, svarede Lars Schmidt (DF).

- Jeg har været til møde i Lynge tre gange i den her sag og valgte til sidst at sige ja til at give dispensation. Så gør det lidt ondt at høre folk tale om kammerateri. Vi har set objektivt på sagen.

Fra salen blev det nævnt, at der også er borgere i Lynge, der er glade for projektet, ligesom samme person føjede til, at det kun var en lille gruppe i Lynge, der via lokalrådet blev hørt.

Til det svarede Abelone Bergløv, der er formand for lokalrådet, at alle - både tilhængere og modstandere - havde været inviteret til lokalrådets arrangementer i anledning af byggeriet. Hun føjede også til, at det eneste reelle argument, hun havde hørt, var, at der skulle bygges seks huse, for der er ikke økonomi i at bygge færre huse.

Nicolai Sandager (LA) konstaterede, at sagen i hvert fald viser, at der har været et kommunikationsproblem, og Linda Nielsen (SF) sagde til Jens Nygaard, at sagen måske også viser, at det handler om at lytte - ikke at tro.

Gert Jørgensen spillede ud med muligheden for at nedsætte et såkaldt paragraf 17 stykke 4-udvalg - et midlertidigt politisk udvalg, der kan varetage særlige opgaver og fungere som et rådgivende eller forberede3nde udvalg for byrådet, økonomiudvalget eller et fagudvalg. Det er byrådet, der nedsætter udvalget og bestemmer sammensætningen.

Gert Jørgensen sagde, at lokalrådene kunne få en plads i sådan et udvalg, fordi det er svært for byrådet at finde et fælles fodslag hos de 16 lokalråd i kommunen.

- Nej tak til et paragraf 17 stykke 4-udvalg, sagde Bo Mouritzen.

- Hvem skal sidde i det? Dem, der brokker sig mindst? Eller vennerne? Og får alle lokalrådene kun én plads i det udvalg? Sådan et udvalg udpeges af byrådet, og så går det igen fra rådhuset og ud i lokalområderne. Vi skal den modsatte vej. Vi skal i stedet oprette et fælles lokalråd, hvor alle lokalrådene har plads.

- Lokalrådene er uinteresserede i hinanden, konstaterede Johannes Lumholt.

- De vil bare have deres egen sum penge, som de kan råde over.

Blå Fornyelses Birgitte Hansen spurgte, hvordan det kan lykkes for alvor at inddrage borgerne, så der kan diskuteres på tværs, og så politikerne får et oplyst grundlag at arbejde videre på.

- Jeg tror, det handler om at skabe en kultur, hvor borgerne føler, at der bliver lyttet til dem - og at de reelt bliver inddraget. Så tror jeg, at flere vil engagere sig.