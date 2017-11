24-årige Maria sprængte liste V

- Men det er naturligvis blevet endnu mere klart, efter at vi blev enige om, at jeg skulle stille op. Jeg er glad for at være valgt og glæder mig meget til opgaven, der ved siden af opgaverne i byrådet også kommer til at gå på at få genrejst Venstre. Borgmesterposten har jeg ikke her og nu ambitioner om at opnå. Nu skal jeg ind i byrådet, og så handler det for mig om at lære. Reelt har jeg jo kun været lokalpolitiker i den måneds tid, valgkampen har varet. Men jeg føler mig helt klar til at være med til at tage det ansvar, der følger med at blive valgt ind i byrådet - ikke mindst på den side, der sidder med flertallet.