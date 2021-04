Kom tættere på naturen i Solrød - hjemme foran skærmen, når der holdes webinar 28. april.

Webinar om vildere natur på fællesarealerne

Onsdag 28. april kl. 19-20.30 inviterer Solrød Kommune til et webinar om vildere haver og fællesområder.

Webinaret er målrettet repræsentanter for landsbylaug, boligforeninger, grundejerforeninger og vejlaug, der har en interesse for at gøre en forskel for naturen lokalt. Håbet er, at de som repræsentanter kan være med til at sprede budskabet lokalt.

- Ønsker I at få flere vilde dyr og planter i haven eller på lokalområdets fælles grønne områder, vil der være masser af inspiration og tips og tricks at hente, lyder det fra Kommunen.

Rådgivende biolog Rikke Milbak holder et inspirerende oplæg med udgangspunkt i kommunen grønne værktøjskasser til fremme biodiversitet i private haver og fællesarealer. Du kan finde værktøjskasserne her: /borger/vand-og-natur/vaerktoejskasser

Herefter vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål til et panel af bl.a. medarbejdere fra Solrød Kommunes Teknik og Miljø-forvaltning og haverådgiver Rie Birk Lauridsen.

For særligt interesserede vil det være muligt at deltage i et opfølgende kursusforløb.

Her vil deltagerne blive uddannet til naturambassadører, der kan gennemføre egne biodiversitetsprojekter og hjælpe og rådgive medlemmer i deres forening/laug til indsatser for naturen.

For at deltage i webinaret, som afholdes online på Skype, skal man tilmelde sig på denne mailadresse: mas@solrod.dk senest 26. april 2021. Herefter vil man få tilsendt et link og en vejledning til at logge sig på mødet.