VoresSolrød: - Styringen af Solrød skal ud på flere hænder

Christian Nyholm stiller sig op i rækken af lokalpolitikere, der godt kan se sig selv i borgmesterstolen efter valget til november.

Han er spidskandidat for den nye tværpolitiske liste, VoresSolrød.

Der er mange grunde til, at Nyholm mener, at der er behov for og plads til »den nye dreng i klassen«:

- Da jeg for næsten 10 år siden landede i Solrød Kommune, var jeg fyldt med glæde. Ikke nok med at jeg var flyttet sammen med Birgitte, så havde jeg også opdaget Solrød. Jeg vidste slet ikke at man kunne bo så godt syd for København. Fantastiske naboer, nok en af Sjællands smukkeste strande. Gode skoler, generelt lavt byggeri og et hyggeligt åbent center. Ikke mindst skønne landsbyer og vores egen stærke "forenings-by" Havdrup. På mange måder er Solrød noget helt unikt i forhold til de omkringliggende kommuner. Det er med stor stolthed og glæde, at jeg fortæller mennesker på min vej, om hvor glad jeg er for at bo i Solrød, fortæller Christian Nyholm.