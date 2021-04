Voldsomt overgreb på kvinde sender 27-årig bag tremmer

Men kvindens vidneforklaring var så overbevisende, at dommer og domsmænd ikke var i tvivl om, at overgrebet på kvinden skulle straffes med ubetinget fængsel i seks måneder.

Det fremgår ikke at dommen, hvad der fik en 27-årig mand fra Solrød til at gå fuldstændig på en kvinde ud på de sene timer i slutningen af januar sidste år.

Kvinden forklarede i retten, at manden havde tildelt hende slag med knyttet næve i hovedet, banket hendes hoved ind i et køkkenskab, taget fat om hendes hals med den ene hånd, så hun kortvarigt ikke kunne trække vejret, prikket hende i øjet med fingrene, hevet hårtot af hendes hoved og presset et jernrør op mod hendes hals.

Han er i forvejen kendt af politiet for en anden voldssag, hvor han blev idømt samfundstjeneste, som han aldrig aftjente. Med nu to voldssager på cv'et så retten ingen grund til at den tiltalte skulle slippe med en betinget dom. Udover at betale sagens omkostninger kan han nu i stedet se frem til et halvt år i fængsel.