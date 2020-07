Voldsom brand: 93-årig kvinde nåede i sikkerhed

Mandag klokken 03.39 kom et alarmopkald om brand i en villa på Bryggerivej. Da politiet kom frem, var huset overtændt, og brandvæsnet ankom kort efter og gik i gang med at slukke branden. Husets beboer, en 93-årig kvinde, var kommet ud og havde søgt hjælp hos en nabo. Der blev tilkaldt en ambulance for at tilse kvinden, som havde indåndet røg. Hun blev taget med på sygehuset til kontrol. Villaen brændte så kraftigt, at den udbrændte totalt.