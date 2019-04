Se billedserie En ganske almindelig dag på Uglereden SFO - og så alligevel ikke. I øjeblikket kører man nemlig en ordning, med stor succes, hvor voksne fra børnehave og SFO følger ungerne på vej i skiftet. Foto: Torben Thorsø

Voksenbytte giver glade børn

Solrød - 20. april 2019 kl. 10:01 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være lidt skræmmende, når små fødder skal forlade den velkendte børnehave og finde vej til den store SFO.

Den overgang har de gjort mere flydende på Uglegårdsskolen i Solrød, hvor børnehavebørnene forud for skiftet får besøg af voksne fra SFOen og tillige får følgeskab af nogle velkendte voksne i den første SFO-tid.

- Skridtet over i en SFO kan godt være meget stort, selvom man måske kender et par kammerater det nye sted. Her hjælper det, at der også er en velkendt voksen de kan gå til og vi har allerede på kort tid kunnet mærke, at det gør børnene meget mere trygge, siger Flemming Sørensen, der er leder af Uglereden SFO.

Han fortæller, hvordan der var et ønske om at se om man kunne gøre det anderledes end det bratte skift og her opstod ideen om at lade enkelte voksne fra skolens SFO deltage i børnehavens aktiviteter forud for børnenes start på SFO. Den første tid det nye sted har de så også følgeskab af nogle voksne, de allerede kender fra børnehaven.

- Vi kan simpelthen måle på vinke-faktoren, at det er blevet nemmere at sige farvel til mor og far om morgenen. Det giver nogle mere rolige børn i den første tid, konstaterer Flemming Sørensen.

Det kan meget vel være, at ordningen bliver gjort permanent, fortæller SFO-lederen om pilotprojektet.

- Nu har jeg ikke taget de andre institutioner i ed, men jeg er næsten sikker på, at vi kører den her ordning videre til næste år og at den flydende ordning er noget, der er kommet for at blive, siger Flemming Sørensen, baseret på de gode erfaringer, der hidtil har været med ordningen.

Bytteordningen begyndte den 1. marts i år, hvor en håndfuld børnehaver tilknyttet Uglegårdsskolen først fik besøg fra SFOen og derefter blev børnene fra 1. april fulgt på vej i SFO.