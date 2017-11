Send til din ven. X Artiklen: Vintersaltet flyttes til Åsvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vintersaltet flyttes til Åsvej

Solrød - 28. november 2017 kl. 16:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Kong Vinter har meldt sin ankomst, gælder det om at være klar med plove og salt, så alle trods sne og is trygt kan færdes på kommunale veje og fortove.

Byrådet i Solrød Kommune har derfor besluttet at frigive midler til at etablere en helt ny vinterberedskabsplads på kommunens areal på Åsvej syd for køreteknisk anlæg. Den nye vinterberedskabsplads skal samtidig effektivisere arbejdsgangene omkring vinterberedskabet.

Tidligere har kommunen rykket ud til kampen mod de glatte veje fra materielpladsen i Solrød Landsby, men det har vist sig, at det på grund af støjgener ikke er muligt at drive vinterberedskab derfra. Derfor har kommunen for vinteren 2016/2017 samt vinteren 2017/2018 lejet en lade og en gårdsplads på Nordmarksvej til vinterberedskabet. Det er dog ikke en langsigtet holdbar løsning, da alt materiale og restsalt hvert efterår og forår skal flyttes mellem materielgården og laden på Nordmarksvej.

Den nye vinterberedskabsplads på Åsvej kommer til at dække et ca. 3.000 m2 stort område, hvor der også vil blive etableret en stålhal til opbevaring af udstyr som plove og andet vintermateriel samtidig med, at der indrettes saltlager og skylleplads med olieudskiller.

Projektet forventes at koste cirka 3,5 millioner kroner og det bliver sat i gang allerede i år.