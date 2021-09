Vild idrætsdag på gymnasiet

En idrætsdag handler selvfølgelig om bevægelse, fair play og idræt. Så alle klasser havde før dagen stillet hold op i diverse discipliner som volley, trillebørskørsel, styltegang, fodbold, basket, høvdingebold og meget andet. Men for at vinde den samlede idrætsdag skal klasserne ikke bare vinde flest turneringer. Det handler også om klassens tematiske røde tråd gennem udklædninger, fedterier for lærerne, der agerer "officials" på dagen, borddækning om aftenen og netop; fairplay. Dagen starter som en konfettikanon med et væld af farver, larm, glæde og bevægelse. Her er der nemlig traditionen tro optog fra gymnasiet til idrætscenteret med en udklædt rektor Bjarne Thams i spidsen. I år var han klædt ud som fisker og matchede således lærertemaet; søens folk.

Til idrætsdagen får man ikke kun point for at vinde, men i nogle tilfælde også for at tabe. Og klassen får ekstra point for at møde fuldtallig op ved hver udfordring i fuld udklædning, hvilket givet lidt af et syn under klassernes heppen og klappen i Solrød Idrætshal. Både idrætsdagen og den efterfølgende fest sammen handler om at styrke og udvikle klassens fællesskab, som er fundamentet for trivsel og dermed læring i hverdagen.