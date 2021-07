Vild fest: Tre unge står til bøde

»Det var alle festdeltagerne dog ikke enige i, så ikke alle forlod stedet, selvom politiet havde bedt dem gå hjem. Tre unge mænd på 15-16 år fra Greve, Solrød og København gjorde sig særligt uheldigt bemærket over for politiet. De optrådte så støjende og nægtede på nogen måde at samarbejde med patruljerne, som gav dem mange chancer til at gå hjem og sove. Til sidst blev de tre unge mænd anholdt for at få roen genoprettet i kvarteret. De tre unge blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og politiet kontaktede deres forældre, som hentede dem på stedet, hvor de blev løsladt. De kan alle forvente en bøde i sagen. Herefter blev der ro på Trylleskov Allé.«