Vil trække håndbremse på transportcenter

Solrød - 29. oktober 2019 kl. 12:18 Af Torben Thorsø

Er Solrød Kommune så meget på røven, at vi bare skal have det transportcenter?

På borgermødet i aftes var der højlydte protester mod planerne for Solrød Erhvervskile, hvor en ny lokalplan baner vejen for et logistik- og transportcenter i Solrød Kommune.

De planer møder stor modstand hos de lokale borgere, der var mødt talrigt op til mødet på Solrød Gymnasium for at lufte deres utilfredshed.

- Solrød Kommune er en lille kommune med tre jernbaner og Danmarks mest befærdede motorvej. Jeg kan simpelthen ikke se, at der er behov for det her, lød det fra en deltager, mens en anden forsøgte at få et svar på, hvorfor Solrød Kommune skal have et stort transportcenter:

- Kan vi ikke bare lade være med at lave det her, eller er kommunen så meget på røven, at vi ikke kan undvære det?

Det kom der dog ikke et politisk svar på, selvom de fleste af byrådets medlemmer sad bænket på bagerste række til mødet.

Solrød Erhvervskile er et område, der af staten er udlagt til at huse transport- og logistikerhverv. Den mulighed vil et flertal i Solrød Byråd nu benytte, og der er lavet en aftale med udviklingsselskabet Stender A/S, som vil overtage området for et engangsbeløb på 21,5 millioner kroner. Hvis den aktuelle lokalplan, der gør transportcenteret muligt, ellers bliver vedtaget efter høringsperioden.