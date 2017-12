To medarbejdere på aktivitetscentret håber på kontakt med borgere, som ønsker at holde juleaften med andre, så de ikke skal sidde alene hjemme 24. december. Foto: Mik

Vil du åbne dit hjem juleaften?

Det er ikke til at bære tanken om, at der sidder borgere helt alene hjemme juleaften, og som egentligt gerne ville dele aftenen med andre. Men det er et faktum.

Nu tager to medarbejdere i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter initiativ til at ingen - mod deres ønske - skal sidde derhjemme 24. december i ensomhed.

- I aktivitetetscentret vil vi gerne være med til at formidle kontakten mellem personer, der har lyst til at åbne deres hjem for andre, og dem der mangler et sted at holde juleaften, fortæller Vibeke Worm.