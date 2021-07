Se billedserie For Otto Sidenius handler det om at være til stede, midt i musikken, hvor man selv kan være med til at præge den. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Vidt omkring i musikkens verden

Solrød - 31. juli 2021 kl. 06:16 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Musik er ikke bare noder på et stykke papir, men en udtryksform, hvor du selv skal byde ind med noget for at få det til at svinge.

Sådan lyder det fra Otto Sidenius, der gennem mange år har haft musikken som sin levevej - men lige så meget fordi han faktisk ikke kan lade være med at spille og udforske musikkens mange hoved- og sideveje.

Det hele begyndte med fire langhårede knægte fra Liverpool:

- Jeg var en 7-8 år, da Beatles kom frem og jeg kan huske, hvordan musikken, og den livsglæde de gav udtryk for, fuldstændig overvældede mig. De stod for noget helt nyt og allerede dér fandt jeg ud af, at jeg gerne ville være musiker.

Otto Sidenius fortæller, at barndomshjemmet også tit genlød af de jazztoner, fra folk som Duke Ellington og Count Basie, som det var altså den nye tids toner, der begyndte at optage ham allerede inden han gik ud af skolen.

Gymnasietiden tilbragte han på Det Frie Gymnasium, på Nørrebro i København, hvor han selvfølgelig valgte musiklinjen.

Otto Sidenius havde siden barndommen spillet lidt trommer og lidt guitar, men efterhånden var han begyndt af befinde sig bedre bag klaveret.

- Det er noget med, at her kan man nemmest anskueliggøre tingene, for alle tonerne ligger lige foran dig, mens det ikke er helt så indlysende på en guitar, forklarer han med henvisning til, at på klaveret har man jo den brede palet af toner lagt ud fra den laveste til den højeste.

Men han har faktisk ikke fået ret meget undervisning på klaveret, så det meste har han samlet op ved at spille med nærmest alle, han kom i nærheden af:

- Det var jo en skole og et miljø, hvor mange spillede musik, så man fandt sammen og samlede nogle ting op fra dem man mødte. Så udviklede det sig stille og roligt og man fik opbygget et netværk af andre musikere.

Det blev dog ikke ved med at gå stille og roligt for sig. Allerede tilbage i 1977 er han med til at danne bandet Caracas, der havde en vis Anne Dorte Michelksen med på et enkelt nummer, da deres plade kom på gaden.

Det var en drøm, der gik i opfyldelse for den unge musiker, som nu skulle på landevejen for alvor:

- Det var jo kæmpestort, for alle musikere drømmer jo om at komme ud og spille for et publikum, der forhåbentlig synes, at det man laver er fedt.

Siden har Otto Sidenius spillet med mange forskellige musikere påden danske scene; lige fra Peter Belli og Eran D.D. til Kenn Lending og Humleridderne. Han har boltret sig i så forskellige genrer som soul, jazz, blues og rock.

Han fortæller, at det på den ene side selvfølgelig handler om, at man som musiker i Danmark er nødt til at brede sig ud for at have noget at lave - hvis man da ikke er en del af de ganske få orkestre herhjemme, der kan leve af musikken.

Men det handler i lige så høj grad om musikalsk nysgerrighed på de forskellige udtryk indenfor musikken.

- Som musiker kan man godt blive låst fast i en boble, når man sidder derhjemme med instrumentet. Det giver inspiration og et større perspektiv at komme ud og spille med andre musikere, siger Otto Sidenius.

Det er også her den virkelige magi opstår, når det hele spiller sammen på scenen:

- Mens man derhjemme er mere afslappet omkring musikken, når man sidder alene med det, så er der nogle andre nerver på, når man spiller sammen med andre musikere. Når det lykkedes, så sker der en fed interaktion, hvor man kommer ud i nogle ting, som man ikke har lavet før. Der er selvfølgelig altid et udgangspunkt i melodien, men hver tone er jo ikke fastlagt og der er plads til din egen personlige fortolkning af musikken. Det er jo særligt, når man spiller rock, jazz eller soul, at kemien i et band er vigtig.

Musikglæder deler han faktisk med sin familie, hvor både hans kone, sønnen og hans bror spiller musik.

- Jeg mødte min kone gennem nogle bands og vi spillede blandt andet sammen i bandet Avantgarde party i slutningen af 80`erne. Vores søn er så blevet miljøskadet, for der er altid instrumenter i huset, og han spiller også musik, siger han med et grin og fortsætter:

- Det er da dejligt livsbekræftende, når man på den måde kan lade sig gøre at dyrke musikken sammen med sin familie.

Otto Sidenius og sønnen Kristoffer har sammen med den dansk/filippinske sanger Xander Calasahan faktisk planer om snart at udsende et album og så skal de selvfølgelig også ud at spille sangene live.

Når det kommer til hans virke som underviser på Solrød Musikskole, så er hans tilgang ikke overraskende, at glæden ved musikken skal give genlyd hos eleverne i stedet for, at der terpes nodeark hele tiden.

- For mig handler det om at være åben og møde børnene, hvor de er i deres musikalske udvikling. Jeg prøver at lytte mig frem til, hvad de gerne vil og finde materiale, som de kan lide og som kan inspirere dem. På den måde får de ejerskab over musikken og kan selv være med til at styre det i den rigtige retning. Jeg plejer at sige: Den eneste der kan lære dig at spille godt, er dig selv, fortæller Otto Sidenius.

Han pointerer dog også, at det selvfølgelig ligeledes handler om at få det tekniske på plads undervejs.

- Men musik er ikke bare noder på et stykke papir, så det handler om at man også personligt skal gå ind og præge musikken - og beslutningerne omkring, hvordan det skal lyde, må man tage selv. Noder og musikteori er selvfølgelig gode redskaber for enhver, der ønsker at dygtiggøre sig, men de er netop redskaber og ikke mål i sig selv.

Otto Sidenius har en Bachelor i musikvidenskab fra Københavns Universitet og på skolen underviser han i klaver og keyboard.