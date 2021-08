Se billedserie Tonny Lauridsen, formand for lokalhistorisk Arkiv i Solrød, viser her den clipsedåse, der blev brugt i 1970. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Venstre kom op af clipsedåsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Venstre kom op af clipsedåsen

Solrød - 10. august 2021 kl. 13:02 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det første kommunalvalg i Solrød blev en sand gyser for de to grupper, der kæmpede om magten.

Efter kommunalvalget i 1970 var der nemlig uenighed om, hvem der skulle have borgmesterkæden om halsen.

På den ene side stod et forbund af Konservative, Venstre, Havdruplisten og Tværpolitisk Liste, mens der på den anden side var et forbund af Socialdemokratiet og Radikale. Kandidaterne hed henholdsvis Arne Haugaard-Hansen fra Venstre og, meget overraskende, H.J. Helk fra Konservative, som Socialdemokraterne pludselig pegede på under forhandlingerne om konstitueringen. Der kunne ikke opnås enighed ved afstemningen, og så blev der fundet en clipsedåse frem, og de to kandidaters navne lagt i den til en simpel lodtrækning.

Spændingen blev udløst, da kandidaten fra Venstre vandt, og Solrøds første borgmester hed Arne Hauggard-Hansen, der kom til at sidde for bordenden i mere end 21 år.

På lokalarkivet i Solrød Kommune har de stadig clipsedåsen stående, og Tonny Lauridsen, der er formand for arkivet og desuden mangeårigt medlem af det lokale Socialdemokratiet, tror personligt, at hvis det var gået anderledes, kunne Solrød meget vel have været en Konservativ kommune i alle de år.

- Forstået på den måde, at siden det første kommunalvalg i Solrød er der jo sket rigtig meget for kommunen, og det er generelt gået fremad. Så er det jo sådan, at den, der sidder på magten, får palmerne. Jeg tror ikke, at folk i Solrød er mere borgerlige end så mange andre steder, men det er altid nemmere at bevare magten end at erobre den, vurderer Tonny Lauridsen.

Han blev valgt ind i 1990 og har nået at arbejde sammen med alle fire borgmester i Solrød:

- Der har selvfølgelig været uenigheder, men jeg har oplevet alle borgmestrene som ordentlige mennesker, og jeg synes, at vi har haft nogle gode snakke om udviklingen af Solrød Kommune.

De fire borgmestre tæller desuden Mogens Baltzer, der sad fra 1991-2003, Merete Wiid fra 2003 - 2006 og nuværende borgmester Niels Hörup.

Ved den seneste budgetaftale i Solrød stod han i spidsen for, at Venstre indgik en budgetaftale med Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Havdruplisten, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.