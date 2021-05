Venstre klar med 15 kandidater og ny formand

Torsdag aften holdt Venstre i Solrød generalforsamling. Og det var et af de mere vigtige. For ikke nok med, at der skulle findes en ny formand, så skulle holdet til kommunalvalget også på plads. Et hold, som dog stadig kan nå at bliver større.

Til ny formand valgtes den nuværende næstformand Stig Johansen. Han afløser Benjamin Lindberg, som i april besluttede at stoppe. Her lød forklaringen fra partiet, at »Benjamin Lindberg har fået nye spændende udfordringer, som ikke er forenelige med hvervet som lokalformand for et politisk parti, og har derfor valgt at trække sig som formand for Venstre i Solrød.«