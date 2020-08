Velkomst med mundbind og hånden på hjertet

- Det gør indtryk og er bekymrende, når Solrød blev fremhævet af myndighederne. Derfor har vi også besluttet senere i dag at holde et møde om, hvordan vi griber det an. For mig handler det om at sende en signalværdi ved at bære mundbind i dag. Jeg giver heller ikke hånd til de nye, men tager hånden på hjertet, som velkomst. Med mundbindet vil jeg minde dem om, at de er på en skole, hvor vi tager coronaen alvorligt. Derfor bruger jeg også en stor del af min velkomsttale til netop at tale om Covid-19, forklarer rektoren.