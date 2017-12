Velkommen i Kirkens Hus

Der er tilhængerne, og der er dem som trækker lidt på skuldrene af beslutningen. Men sådan vil det nok altid være, når der sker markante ændringer, som da det blev besluttet at tiden var moden til at Karlstrup fik et nyt menigshedshus - og at det ikke skulle ligge i Karlstrup by, men i stedet i den nye bydel, Trylleskov Strand.