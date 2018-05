Vandbassin fremfor boliger

Havdrup Vest har mere brug for et regnvandsbassin end et fuldt udbygget boligområde. Det er baggrunden for et nyt tillæg til lokalplanen.

- Vi kan konstatere at området har en karakter, hvor man risikerer at få våde sokker og derfor har vi anbefalet overfor byrådet at vi får lavet det her regnvandsbassin, siger borgmester Niels Hörup (V).

Det sker konkret ved at Solrød Kommune udarbejder et tillæg til Lokalplan 206.1 for Havdrup Vest. Klimascreeningen af etape 5 viser potentielle problemer med vand i terræn og risiko for, at fremtidig bebyggelse på den sydlige del vil have problemer med oversvømmelser. For at minimere denne risiko bliver en del af etapen derfor friholdt for bebyggelse, og et nyt bassin til regnvand etableres i samarbejde med KLAR Forsyning.