Valgkamp eller sovet i timen?

Solrød - 31. august 2021

- Endelig er det gået op for borgmesteren og Venstre, at vi står med en kæmpe udfordring i Børn og Unge Rådgivningen. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi - mildest talt - er bekymrede for den udvikling, der har eksisteret de sidste fire år, hvor skeletterne skal vælte ud af skabet før der sker noget. Det samme var gældende for hjemmeplejen, hvor man fejede problemerne ind under gulvtæppet.

Socialdemokraternes spidskandidat Jonas Ring Madsen lagde ikke fingre imellem, da byrådet mandag aften i enighed besluttede, at der ansættes yderligere fem sagsbehandlere samt to faglige koordinatorer i Børn og Unge Rådgivningen (BUR) - foreløbigt frem til udgangen af 2023.

Men her holdt enigheden også op.

Fra flere partier var der hård kritik af, at man først nu rykker på, at sagsbehandlerne har for mange sager mellem hænderne.

- Nu har vi i Socialdemokratiet i flere år forsøgt at få Venstre til bordet, så vi kunne finde en fælles løsning på problemerne i BUR. Problemer der både har skadet arbejdsmiljøet for de ansatte, skabt utilfredshed hos borgerne og en styring af området som har været yderst mangelfuld. I 2019 sad jeg i denne sal og sagde følgende: "Vi må konstatere, at den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet er presset. Økonomien er ikke fulgt med det stigende antal borgere, det stigende antal indrapporteringer og den stigende kompleksitet i sagerne, som vi oplever i Solrød kommune. Det SKAL vi gøre noget ved". Men Venstre negligerede problemet, ville ikke lytte og intet skete. Derfor står vi med et stort problem i dag, hvor det er nødvendigt at iværksætte en genopretning af området med bistand fra Social og Ankestyrelsens Task Force de næste 2 år, raserede Jonas Ring Madsen.

- Vi må altså konstatere, at det manglende politiske initiativ fra borgmesterens side ikke kan skyldes uvidenhed, men kun kan skyldes ligegyldighed. Vi kunne sagtens have fundet en bred politisk løsningen på de her udfordringer for længe siden. Det havde både været billigere og bedre og haft færre omkostningerne for medarbejderne.

Emil Blücher (LA) var helt på linje med socialdemokraten:

- Der skulle være sket noget for længe siden.

Også Bo Nygaard Larsen (R) var rystet:

- Det er en tragisk sag. Jeg har tidligere foreslået, at der skulle ansættes flere medarbejdere, så de fik færre sager. Når vi foreslog, at der skulle ansættes en eller to medarbejdere mere, fik vi at vide, at det var utopi.

- Jeg er rigtigt ked af, at det er nået hertil. Så vi støtter og håber at det blive bedre fremover. Det er tydeligt, at vi kunne have gjort noget på et tidligere tidspunkt. Men min pointe er: Tag fat på det nu, fremfor at placere aber, kom det lidt mere afdæmpet fra Morten Scheelsbeck (K).

Formand for Familie- og Uddannelsesudvalget, Kim Sunesen (V) blev ikke blæst omkuld af de hårde ord fra specielt Jonas Ring Madsen:

- Det er ret tydeligt, at det er valgår! Jeg har aldrig før hørt Jonas rejse problemet. Her er nu heldigvis et forslag, som der er stor opbakning til, og som vi vil evaluere på i 2023.

- At kalde det valgkamp, er ærgerligt, sukkede Brian Mørch (DF).

- For det her handler om familier, der har det svært. Vi har været opmærksomme på det længe. Nogle familier har måttet vente længe på kontakt med en sagsbehandler. Men det er vigtigt med en tidlig indsats. Med stor sagsbunker, så har det også konsekvenser for medarbejderne.

- Det er chokerende, at kalde det valgkamp, lød det fra Emil Blücher.

- I kunne i det mindste beklage og erkende, at man har taget fejl, forsøgte Jonas Ring Madsen.

Bo Nygaard Larsen forklarede, at nogle sagsbehandlere har haft 40 sager, hvor målet er 23 sager pr. medarbejder.

- Når man når op på 40 sager, så er det ikke rimeligt.

Borgmester Niels Hörup (V) havde behov for at konstatere:

- Vi har tilført området adskillige millioner hvert år. Seneste 15 millioner kroner. Så det har ikke handlet om manglende villighed. At der er borgmesteren, der er skyld i det hele, er fint nok. Men der er altså andre forhold, som spiller ind. Jeg glæder mig over, at der er bred opbakning til forslaget.

I 2021 har sagstallet i familieafsnittet varieret mellem 450 og 590 sager. Aktuelt har hver ansat 38 sager.

Af sagsfremstillingen fremgår det:

»Den foreslåede styrkelse af bemandingen vil betyde, at rådgiverne ud fra det nuværende sagstal vil få et gennemsnitligt sagstal svarende til 25-28 sager pr. rådgiver. Det bemærkes, at børn- og ungeteamet i 2016 fik nedsat sagstallet til 23 sager i forbindelse med vedtagelsen af Solrød-modellen, men at sagsantallet efterfølgende er steget.«