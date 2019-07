Ægteparret Mette Rie Nørgaard og Claus Vedel Nørgaard glæder sig sammen med deres to døtre til snart at byde velkommen til 16-årige Nicolo fra Italien, som det næste års tid skal være udvekslingsstuderende og bo hos værtsfamilien. De håber på et nært forhold og en god interkulturel forståelse. Foto: Anders Fallesen

Værtsfamilie håber på kulturmøde og livslangt venskab

Ægteparret Mette Rie Nørgaard og Claus Vedel Nørgaard får snart et nyt familiemedlem i form af 16-årige Nicolo fra Bologna i Norditalien. Fra august skal han bo hos sin nye værtsfamilie i knap et år. Og det er noget, alle parter ser frem til, bedømt ud fra både Nicolos ansøgning til udvekslingsopholdet via organisationen AFS Interkultur samt familien Nørgaards forventninger.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her