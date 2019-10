Send til din ven. X Artiklen: V: Aftale sikrer væksten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V: Aftale sikrer væksten

Solrød - 21. oktober 2019 kl. 12:56 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med denne budgetaftalen kan vi sikre vækst og udvikling til glæde for borgere, erhvervsliv, foreninger og ansatte i Solrød Kommune. Sådan lyder det i den pressemeddelelse Venstre i Solrød har sendt efter indgåelsen af en ny budgetaftale:

Aftaleparterne lægger vægt på kontinuitet og orden i økonomien. Derfor rækker aftalen ud over 2020 med et partnerskab for overslagsårene 2021 og 2022, idet der parterne imellem er en forståelse for at næste års budgetforhandling tager sit udgangspunkt i denne aftale.

- I Venstre glæder vi os over, at vi kan fastholde serviceniveauet og samtidig holde skatten i ro - i en tid hvor over halvdelen af landets kommuner har en opgave med at finde besparelser. Dette til trods for at Solrød kommune har en befolkningstilvækst som medfører en realvækst i udgifterne indenfor servicerammen på 27,4 mio kr svarende til 2,7%. Vi har i overslagsårene indlagt puljer til at håndtere en befolkningstilvækst, så vi os kan holde serviceniveauet i også kommende budgetår. Venstre står for orden i økonomien med lavest mulig skattetryk uden at gå på kompromis med servicen til borgere. Det genspejler sig også i denne budgetaftale, lyder det fra Venstre i Solrød.

Der er mange positive elementer i budgetaftalen, set ud fra et Venstre perspektiv, og her kan bl.a. fremhæves, at: Vi prioriterer midler til fastholdelse og rekruttering i et alt andet end nemt arbejdsmarked. Vi øger fokussen mod ensomhed. Vi løfter Ældrerådets økonomi. Vi arbejder målrettet videre med implementeringen af Dannelsesstrategien for 0-18 års området - som en samlet strategi for hele området og kunne sikre børn og unge den bedste start i livet. Herunder bla. ved at inddrage det private erhvervsliv i Folkeskolens arbejde med at nuancere de unges valg af videre uddannelser - bl.a ved partnerskaber med brancheorganisationer f.eks. TEKtanken og projekt Kloge hænder.

Venstre skriver videre, at på anlægssiden har vi fået plads til at foretager nødvendig renovering af svømmehallen, Strandens Hus og en ny hal ved SIC samt kunstgræs i Havdrup er fortsat med i budgettet og rykker tættere på. Desuden er der på dagpasningsområdet medtaget anlægsmidler til udvidelse af LilleBirk ved flytning til nye lokaler som etableres som tilbygning Væksthuset. Dermed frigives plads til flere børnehavebørn i Birkebo. Og for at opretholde de bedste fysiske rammer for vores skolebørn fortsætter ud- og ombygningerne på kommunes folkeskoler - samlet set med mere end 13 mio. kr. i 2020 - med færdiggørelse på Havdrup skole, modernisering og renovering på Munkekærskolen, vedligeholdelse på Uglegårdsskolen samt skoleinventar på alle tre skoler.

Budgetaftalens høje anlægsniveau forudsætter indtægter fra grundsalg fra Cordozaparken og Solrød Erhvervskile, lyder det i pressemeddelelsen:

Som et særlig fokuspunkt for 2020 tages næste skridt i vores ambitiøse klimaplan med et servicetjek af Klimaplan 2010-2025 inkl. opdatering af målsætninger og handlekatalog. Her foruden tages fat på udvikling af Solrød Stationsplads - herunder undersøgelse af mulighederne etablering af et mere borgervenligt Rådhus med tanke om at udnytte det nuværende Rådhusareal til centrenære boliger. Begge to fokusområder som ligge Venstre meget på sinde.

Venstre vil viderefører den historiske tradition med et samarbejdende Byråd og det er aftalen her et udtryk for, lyder det afsluttende.

Budgetaftalen er underskrevet af 13 ud af 19 byrådsmedlemmer i Solrød Kommune.

