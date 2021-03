Det trækker noget ud med en afgørelse omkring springvandet. Foto: Solrød Kommune

Utæt springvand: Solrød Kommune venter fortsat på afgørelse

Solrød - 06. marts 2021 kl. 07:04

I april 2020 så Solrød Kommune sig nødsaget til at sende sagen med et nyetableret, utæt springvand på Strandvejstorvet i Solrød Center til voldgiftsnævnet. "Vi havde håbet, at sagen var afklaret for længst," lyder det fra kommunens tekniske chef.

Glade børn plaskede løs med bare tæer i vandet fra springvandet på Strandvejstorvet i Solrød Center, da det i maj 2018 blev indviet, men siden da har torvet budt på langt mindre vandleg end tiltænkt.

Et alt for stort vandforbrug i det ellers lukkede springvandssystem fik nemlig Solrød Kommune til at lukke for vandet, og i april 2020 måtte kommunen sende sagen til Voldgiftsnævnet. Sagen i Voldgiftsnævnet er fortsat i gang, springvandet er spærret af, og i slutningen af januar i år blev der foretaget undersøgelser på stedet, hvor der blandt andet kunne konstateres utætheder omkring springvandet.

Da etableringen af springvandet er en kompleks blanding af to fagentrepriser, er det fortsat en udfordring at få placeret et særskilt ansvar for de problemer, der nu er konstateret, så problemerne kan blive løst, og Solrød Kommune igen kan få lukket op for springvandet til glæde for alle de vandglade børn og voksne.

- Vi var ærgerlige over, at det var nødvendigt at sende sagen til Voldgiftsnævnet, og det er klart, at vi naturligvis havde håbet på, at sagen var afklaret for længst. Vi kan dog desværre ikke gøre meget andet end at afvente en afgørelse, men vi håber naturligvis meget på, at det hele er ordnet, så vi kan åbne for springvandet igen til sommer, siger teknisk chef Jens Saabye.