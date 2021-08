Se billedserie Der var fuld fart på Oliver Friis Brænder, selvom det var hans første gang i en gokart. Foto: Mathias Klitgaard Selliah

Unge brændte gummi af i sommerferien

Solrød - 02. august 2021 kl. 14:00 Af Mathias Klitgaard Selliah

Det var både duft af brændt gummi og grillkul, da Solrød Kommune lørdag havde arrangeret gokartkørsel og grillpølser i anledning af »Sommer Sjov«, som er en række aktiviteter for unge i kommunen.

21 unge drenge var i deres sommerferie derfor mødt op ved Jersie Køreteknisk anlæg, hvor den stod på fuld gas.

Elsker fart Oliver Friis Brænder var en af de unge, som var mødt op som nybegynder. Han var dog ikke var bange for at trykke speederen i bund.

- Jeg synes, at det er fedt, og jeg elsker farten. Man kan køre hurtigt og bare være i sin egen tankeboble. Og man kan vælge sit eget tempo, men jeg giver den fuld speed!, siger han og fortæller, at det ikke er sidste gang, at han har sat sig i en gokart.

- Jeg kunne sagtens finde på at starte til gokart fast, siger han inden, at han skynder sig at finde en hjelm, hvorefter han hopper ned i en af de få frie gokarts.

Kort tid efter drøner han igen rundt på banen i de små biler, der kan køre op til 70 kilometer i timen.

Nye og erfarne En mere erfaren Oliver, nemlig Oliver Frederik Løgstrup, som har gået til gokart i snart et år, var da også glad for at være tilbage på racerbanen.

- Det er dejligt at komme tilbage på banen i sommerferien, når man efterhånden ikke har kørt i lang tid, siger Oliver Frederik Løgstrup, der dog synes, at de nye fylde lidt for meget på banen.

- De kører sgu lidt langsomt.

En anden nybegynder var da heller ikke helt begejstret.

- Det er ikke sjovt, fordi det går alt for stærkt, siger Frede Carsten Ove Skovgaard Mortensen kortfattet.

Flere nye Martin Dircks, der var underviser ved dagens »hurtige« arrangement, og normalt underviser i gokart for UngSolrød hver mandag, ser gerne, at de nye hænger ved.

- Et sommerarrangement som det her gør, at vi får nye elever, og de finder ud af, hvem at vi er, siger han og uddyber:

- Efter sådan et arrangement her er der altid nye elever ved sæsonstart.

En god mulighed Derfor er Martin Dircks da også meget begejstret for initiativet »Sommer Sjov«, som sørger for aktiviteter til kommunens unge i løbet ad sommeren.

- Unge, som måske går og keder sig lidt, har en god mulighed for at komme ud og hygge sig. Det synes jeg er det fedeste.

Og Martin Dircks har nogle begejstrede fartglade elever.

- De unge synes jo, at det er hammersjovt at sætte sig ned i en gokart og køre stærkt.

Martin Dircks og hans kollega tændte senere op i grillen til pølser og brød, så de fartglade unge også havde en grund til at holde pitstop.

Sommer sjov Initiativet »Sjov Sommer« er Solrød Kommunes tilbud om sommerferieaktiviteter for alle børn fra 0. - 9. klasse, som er bosat i kommunen.

Formålet er at give børn og unge en ekstra mulighed for at få en aktiv sommerferie, og at introducere dem for nye fritidsaktiviteter, som de unge muligvis få lyst til at fortsætte med efter ferien.

- Aktiviteterne skal give sjove og lærerige oplevelser, hvor fællesskab og nye relationer styrkes blandt børnene, lyder det fra kommunens hjemmeside.

Afviklingen af aktiviteterne sker i samarbejde mellem kommunens foreningsliv, frivillige, SFO'er, klubber, ungdomsskoler, bibliotek samt Kultur og Fritid.