UngSolrød med online morgentræning

UngSolrød skriver videre, at da vi ikke kan invitere jer til at komme forbi hos os, har vi besluttet os for at komme til jer. Tre gange i ugen kan du starte dagen med 15 minutters morgentræning, når vores undervisere går live på Facebook. Hver tirsdag kan du danse dagen i gang sammen med vores hiphop-underviser, der lærer dig nye trin til god musik. Onsdag kan du blive klar til en dag foran skærmen med udstræk og mindfulness til yoga. Torsdag kan du smøre tandhjulene og lære at danse robot-dans.

Det er hårdt at være hjemsendt og modtage undervisning online. Det kan være svært at koncentrere sig i lang tid, og det er anstrengende at sidde foran skærmen i mange timer. Derudover kan det også være svært at motivere sig selv til at dyrke motion og mange mister den 'almindelige' motion de fik i løbet af dagen ved f.eks. at cykle i skole eller gå en tur i frikvarteret. Derfor fokuserer vi på at tilbyde morgentræning, der er let at være med til derhjemme og som frem for alt er sjovt. Vi håber, at det kan give et energiboost til dagen og hjælpe til at styrke koncentrationen.