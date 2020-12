UngSolrød får ny leder

Et enigt ansættelsesudvalg har valgt Rasmus Blichfeldt som den nye leder af UngSolrød. Rasmus var en del af et stærkt ansøgerfelt, hvor 33 ansøgere viste interesse for UngSolrød.

- Lederen af UngSolrød skal først og fremmest brænde for kerneopgaven. Her drejer det sig om kommunens unge borgere. Dernæst skal lederen dels sætte retningen for samarbejdet mellem de forskellige dele af UngSolrød og dels være en engageret del af samarbejdet med Solrød Kommunes øvrige organisation. Jeg glæder mig til at byde Rasmus velkommen og ser frem til samarbejdet, siger Jesper Reming Tangbæk, direktør i Solrød Kommune.

- Jeg er glad og stolt over at være udpeget som Leder for UngSolrød og ser frem til at arbejde videre på det stærke fundament som UngSolrød står på. Sammen med dygtige kollegaer og medarbejdere skal jeg bidrage til at udfolde UngSolrøds mange potentialer med fokus på vores kerneopgave og strategi for læring, udvikling og dannelse til gavn for børn og unge i Solrød Kommune. Glæder mig til at blive en del af holdet i Solrød Kommune, siger Rasmus Blichfeldt.