Undren: Solrød får ikke skærpede corona-restriktioner

Solrød - 04. december 2020 kl. 14:03 Af Jesper From Kontakt redaktionen

»Vi er mange borgere i Solrød, der ikke kan forstå at Solrød, der har ligget i top 5 over coronasmittede i uger, ikke er kommet med i de nye restriktioner/tilbud. Pt er vi placeret som nr 3 - lige efter Helsingør. Kan I få et svar fra Solrød Kommune«, spørger Torben Bekke om til DAGBLADET.

Så det satte vi os naturligvis for at finde ud af. Det kunne vel ikke være så svært.

Men det blev en længere rejse end vi lige havde regnet med. Og resultatet blev ikke lige som forventet. Eller mangel på samme!

Først kontaktede vi Solrød Kommune, som var hurtigere med et svar fra direktør Dorte Saabye:

- Solrød Kommune har ingen indflydelse på, hvilke restriktioner/anbefalinger de statslige sundhedsmyndigheder vælger at iværksætte. De eneste, der kan svare på, hvorfor Solrød Kommune ikke er omfattet af de nye restriktioner, er således de statslige myndigheder.

Det gav god mening. Så vi ringede til Sundhedsstyrelsen. Her var svaret, at »det var da et godt spørgsmål«, men at vi skulle finde svaret i Sundheds- og Ældreministeriet.

Dem kontaktede vi - og her var svaret: »Det var da et godt spørgsmål. Men I skal nok have fat i Styrelsen for Patientsikkerhed«.

Ministeriets presseafdeling havde dog en idé om, hvorfor Solrød ikke har fået yderligere restriktioner. Nemlig, at smittetilfældene i Solrød - modsat de 17 kommuner - er samlet på bestemte steder.

Men vi tog selvfølgelig straks fat i Styrelsen for Patientsikkerhed. De måtte jo ligge inde med en god forklaring.

Her lød svaret fra Kommunikations- og pressekonsulent Andreas Peder Schultz:

- Jeg kan oplyse, at det er Indsatsgruppen for COVID-19-håndtering, der har indstillet de 17 kommuner i Hovedstadsområdet, hvor særlige tiltag er nødvendige. Indsatsgruppen består af sundhedsmyndighederne med Sundheds- og Ældreministeriet for bordenden.

Han oplyste, at beslutningen ikke er taget af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Han henviste derfor til Statens Serum Institut.

Så dem kontaktede vi naturligvis på mail. Herfra var svaret:

»Mange tak for din mail. Det er imidlertid ikke Statens Serum Institut, der beslutter, hvilke kommuner, der skal have restriktioner, eller hvad de skal være. Det skal du spørge Sundhedsministeriet om.«

Så den korte konklusion på læserens spørgsmål må være, og det kan der ikke lige svares på - eller rettere: Spørg nogle andre!