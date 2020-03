Undgik svanens død på motorvejen

Tirsdag klokken 15.51 gik trafikken i stå på Køge Bugt Motorvejen, da en svane spankulerede hen over kørebanen.

En 51-årig kvinde Næstved overså at de forankørende holdt stille, og nåede ikke at bremse ned i tide. Hun forårsagede derfor et harmonikasammenstød med tre andre biler.