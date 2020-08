Ulovligt parkerede biler og musik

Mandag klokken 14.35 kørte en patrulje til Kalkgraven for at lave tilsyn på stedet, hvor mange var samlet i det gode vejr.

Et køretøj holdt direkte foran en brandvej, så politiet rekvirerede Falck til at fjerne bilen, da det ikke var muligt at få fat i ejeren af bilen. Den ulovligt parkerede bil blev flyttet til nærmeste lovlige parkeringsplads, og ejeren vil blive præsenteret for regningen og en P-afgift.