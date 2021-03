Udvalgsformand: - Udlicitering af tøjvask skal ikke være en spareøvelse

Der er enighed i social-, sundheds- og fritidsudvalget om, at kommunens hjemmehjælpere har travlt, og at det derfor vil give god mening, at de ikke i fremtiden fortsat skal stå for tøjvasken hos de visiterede borgere.

Oplægget til udvalget fra administrationen var så, at vasketøjs-opgaven blev udliciteret - og at denne ydelse skulle koste 150 kroner om måneden for borgeren. For den pris ville tøjet blive hentet, vasket og bragt tilbage for pengene.