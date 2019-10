Udvalgsformand: Kritisk rapport om Strandens Hus er kun et høringssvar

I forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 vedtog et enigt byråd at arbejde målrettet for projekt Strandens Hus. Lokalplanen for projektet er i høring til og med 16. oktober.

»En forbedring af vilkår for leje vil alt andet lige betyde, at lejemålet bliver mere attraktivt for en restaurant, hvilket gør det muligt at tage en højere husleje. En lempelse af vilkår for at forbedre investorcasen kan således øge omkostningerne for restauratøren, der lejer sig ind, hvilket skaber et pres for at øge omsætningen og tiltrække flere gæster, hvilket kan medføre øgede gener for lokalområdet«, skriver rapporten.