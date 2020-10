Hvis ikke flere blive testet smittet med COVID-19, så forventes plejecentret at gå tilbage til »normale tilstande« fra mandag - dog ikke i afsnit C, hvor to beboere er smittet.

Uændret situation på smitteramt plejecenter

Solrød - 16. oktober 2020 kl. 10:55 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Der er ikke konstateret flere coronasmittede på den kommunale del af plejecenter Christians Have, hvor der i går kom den kedelige meddelelse om, at fem personer - to beboere og tre medarbejdere var COVID-19-smittede.

Det fortæller ældrechef Bente Gaardhøj Johansen her til morgen.

Beboerne i afsnit E er blevet testet, og her afventer man resultatet.

- Hvis der ikke sker yderligere udvikling, altså at ingen viser sig smittet i afsnit E, så forventer vi at vende tilbage til de almindelige besøgsregler fra mandag, hvilket betyder at en kontaktperson pr beboer må komme på besøg, fortæller ældrechefen.

Da de to smittede beboere bor i afsnit C, vil det afsnit fortsat være i karantæne.

En pårørende til en beboer på plejecentret har undret sig over, at medarbejderne har omklædning i samme lokale og at nogle sågar deler omklædningsrum.

Ældrechefen erkender, at der er mangel på omklædningsfaciliteter.

- Det skyldes at vi modtager flere elever for tiden, hvilket gælder i alle kommuner. Det er flere social- og sundhedshjælpere, assistentelever og sygeplejerskestuderende. Så ja, vi mangler omklædning, og det er rigtigt, at nogle deler skabe. Det arbejder vi på at få adskilt, og er noget der er med i overvejelserne i forbindelse med at vi skal udbygge plejehjems-faciliteterne. Det er klart, at når man deler faciliteter, så stiller det større krav til hygiejnen, siger Bente Gaardhøj Johansen.