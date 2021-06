Genbrugskunstneren Thomas Dambo er kendt for at skabe nogle fantastiske kæmpetrolde. Men om han også skal hyres til et lignende projekt i Solrød, er langt fra afgjort. Foto: Thomas Olsen

Trold skabte debat i byrådet

Det var socialdemokraten Jonas Ring Madsen, som - på vegne af Socialdemokratiet - var på banen med et forslag om at få kunstneren Thomas Dambo til at skabe een af hans berømte trolde, som en ny attraktion i Solrød. Eller i hvert fald i første omgang, at administrationen skulle tage kontakt til kunstneren »med henblik på en forhåndsdialog om muligheden for at få en glemt kæmpe til Solrød Kommune«, som det stod skrevet i sagen Tanken var så at byrådet efterfølgende skulle præsenteres for resultatet af forhåndsdialogen.