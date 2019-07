Send til din ven. X Artiklen: Trods fald i antal indbrud på landsplan ligger Solrød på niveau Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods fald i antal indbrud på landsplan ligger Solrød på niveau

Solrød - 20. juli 2019 kl. 09:23 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På landsplan har antallet af indbrud i private hjem i de senere år været støt faldende. Således også i Solrød Kommune, hvor antallet faldt fra hele 81 anmeldte indbrud i første kvartal af 2017 til 48 i 2019's første seks måneder.

Modsat landstendensen er antallet imidlertid ikke faldet sammenlignet med 2018. Her blev 49 indbrud anmeldt i løbet første kvartal.

Ikke desto mindre peger pilen overordnet i den rigtige retning. Ifølge »Bo trygt!« - et fælles initiativ, som TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd har iværksat med det formål at øge trygheden og samtidig reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 30.000 til færre end 10.000 årlige indbrud - er der grund til at være tilfreds, når man ser på de overordnede tendenser. Om end ét indbrud naturligvis er ét indbrud for meget.

Parterne bag Bo trygt! har udsendt en pressemeddelelse, som giver tips og tricks til, hvad man som husejer kan gøre.

- Det, en tyv er allermest bange for, er at blive set, og vi anbefaler, at man nu, hvor hækkene er ved at være afblomstrede, finder hækkesaksen frem og klipper hækken ned, udtaler Britt Wendelboe, programchef i TrygFonden og repræsentant for Bo trygt!, i pressemeddelelsen.

Hun fortsætter:

- For så giver man naboerne mulighed for at kigge ind og forstyrre en tyv, der er på vej på arbejde. Hvis man ovenikøbet sætter lys med sensorer op, vil tyven have meget sværere ved at få arbejdsro - også i aften- og nattetimerne, udtaler Britt Wendelboe videre.

Hun peger desuden på Nabohjælp-ordningen som en mulighed. Der er i dag 285.000 nabohjælpere i Danmark, og tallet stiger hele tiden.

Danmarks Statistiks nye tal fortæller, at der på landsplan er blevet anmeldt 4.947 indbrud i private hjem i årets andet kvartal. Det er et fald på over 20 procentpoint, hvis man sammenligner med tilsvarende periode i 2018, hvor tallet var på 6.275 indbrud.

Bo Trygt! peger imidlertid på, at de generelt faldende indbrudstal ikke må være en sovepude. Sommerferien er således en travl tid for indbrudstyve, og derfor er det godt at sikre sig mest muligt, når man skal af sted på ferie.

Det pointerer Emilie Birk Jørgensen, analytiker i Det Kriminalpræventive Råd, i pressemeddelelsen.

- Der sker typisk mange indbrud i juli måned, men gode naboer er en af de bedste måder at beskytte sig mod tyven på. Naboer, der hilser på ukendte ansigter og spørger ind til deres ærinde på vejen, stresser en indbrudstyv, og vi ved, at aktiv nabohjælp kan forhindre op til hvert femte indbrud. Derfor er vi ekstra glade her i sommerferien for de mange nabohjælpere over hele landet, udtaler Emilie Birk Jørgensen.

Mens indbrudstallene for Solrød Kommune ligger på samme niveau som sidste år, er tendensen anderledes kedelig på den anden side af kommunegrænsen mod nord. I Greve var man således hårdt ramt af indbrud i årets første seks måneder, hvor der var hele 154 anmeldte indbrud. Sidste år lå tilsvarende tal på 96.

Der er dog - heldigvis - langt op til rædselsåret 2016, hvor hele 269 indbrud i Greve Kommune blev registreret i politiets registre.