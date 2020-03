Det er stadig tilladt at spille golf på banen i Solrød. Spørgsmålet er så, hvor mange der vil benytte muligheden. Foto: Jesper From

Trods anbefaling lukker golfbane ikke

- Der ligger ikke et lovkrav fra Regeringen om, at vi skal lukke. Og så længe, der ikke gør det, holder vi banen åben, fortæller Flemming Hyveled.

Formand Pia Hansen fortæller at der er sendt meddelelse ud til alle klubbens medlemmer med de nye restriktioner. Hun gør endvidere opmærksom på, at bestyrelsens holdning er den samme som Dansk Golf Unions:

På DGUs hjemmebane bliver der stillet mange relevante spørgsmål til, hvorfor de er gået ud med anbefalingen til at golfbanerne lukkes for tid.

- I golf er der risiko for, at man rører ved mange af de samme ting fx. hulkoppen, flagstangen, boldmaskiner mv. Ligeledes kan vi risikere, at hvis der kommer en dag med 8-9 grader og høj sol, så kommer der rigtigt mange spillere på golfbanen og så kan det blive svært at håndhæve forbuddet om forsamling af max 10 personer.