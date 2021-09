Se billedserie Foto: Espen Suell Foto: Espen Suell - visuell.dk

Tre generationer udlever gammel drøm om at rejse en skov

Solrød - 13. september 2021 kl. 14:16

Der var lagt op til en festlig dag i Jersie, da den nye skov på knap syv hektar, svarende til omkring 12 fodboldbaner, søndag blev indviet. Og det er ikke hverdagskost, at private rejser så stort et skovareal i Solrød. Skoven har fredskovpligt og må derfor ikke fjernes igen. Når skoven er vokset til om cirka 5 år, bliver hegnet fjernet og der vil blive etableret stier, så alle interesserede kan komme en tur ud i det grønne.

Skoven er rejst på initiativ af Familien Lindemark, der bor tre generationer sammen på Åmarksgård ved Jersie. Her har de boet siden 2009. Og etableringen af Åmarkslund er en gammel drøm for familien, der nu er gået i opfyldelse, berettede Ina Lindemark, da hun bød de mange gæster velkommen. Herefter tog den ældste generation over, da Ivar Lindemark fortalte om, hvad det har betydet for ham tidligere at bo tæt på skov, og hvordan han ønsker at give denne oplevelse videre til kommende generationer i lokalområdet.

Jørgen Bo Larsen, professor på Københavns Universitet på Institut for Naturforvaltning, var også kommet til Jersie for at dele ud af sin viden om dansk skov i en historisk kontekst og moderne skovrejsning. Han fortalte om de mange fordele ved skovrejsning. Skov optager nemlig cirka 10 tons CO2 per hektar om året og det svarer nogenlunde til hvad én dansker udleder i samme periode. Skov beskytter også grundvandet, og så har skov både en biologisk, rekreativ og kulturel betydning. Allerede efter 20 år kan man konstatere en forøget biologisk mangfoldighed i ny skov.

Åmarkslund er pålagt fredskovpligt efter skovloven, der blev indført i 1800-tallet på et tidspunkt, hvor der kun var ca. 3 procent skov tilbage i Danmark. Siden har man i Danmark arbejdet aktivt for at bevare eksisterende skov og øge skovarealet. I dag har vi i Danmark en ambition om, at 25 procent af arealet skal være dækket af skov. Og her er Solrød langt bagefter, idet skovarealet kun udgør 3,71 procent. Åmarkslund hjælper altså med at opfylde en national ambition. Beplantningen består udelukkende af hjemmehørende træarter for at sikre en mangfoldig flora og fauna, der lever omkring eller pa disse træarter.

- For at nå den nationale målsætning om mere skov i Danmark, er der brug for ildsjæle som jer, roste Jørgen Bo Larsen, der hyldede det private initiativ bag skoven.

Åmarkslund kommer således til at gavne ikke kun den nuværende befolkning i Solrød, men også de kommende generationer. Og Jørgen Bo Larsen afsluttede derfor sit oplæg med ordene: "Tillykke til Solrød med jeres nye skov"