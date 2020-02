Her ses de tre initiativtagere til VoresSolrød; fra venstre, Carsten Ring (52), Jannik Jensen (47) og Christian Nyholm (51). De tre har fundet et fælles lokalpolitisk ståsted, selvom de stemmer forskelligt ved folketingsvalg. Foto: VoresSolrød

Træt af »pseudoprocesser«: Ny lokalliste ser dagens lys

Her sigter borgerlisten VoresSolrød mod at opstille en række kandidater, efter at man nu har annonceret, at VoresSolrød vil byde sig til på den lokalpolitiske kampplads.

Hvis alt går, som de tre initiativtagere ønsker, får vælgerne i Solrød Kommune mulighed for at stemme på en ny tværpolitisk lokalliste, når der igen er kommunalvalg tirsdag den 16. november 2021.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her