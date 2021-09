Totalentreprenør valgt til Strandens Hus

Et enigt byrådet har på byrådsmødet mandag valgt den totalentreprenør, der skal stå for byggeriet af den kommunale del af det indbydende og fleksible mødested, og valget er efter et offentlig udbud faldet på Elindco A/S. Byrådet frigav samtidig 16.225 mio. kr. til projektet.

- Vi glæder os til samarbejdet med Elindco A/S, som skal realisere planerne om Strandens hus som et samlingssted fyldt med muligheder. Strandens Hus hviler blandt andet på borgeres ønsker og idéer, og i byrådet glæder vi os utrolig meget til, at de ønsker og idéer nu bliver til virkelighed og skaber rammer, der i særlig grad er rettet mod strandaktiviteter. I foreningshuset kan vi mødes på tværs af generationer og interesser under super gode faciliteter, der er attraktive for både fællesskabet og den enkelte borger, siger formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup (V) i en pressemeddelelse.