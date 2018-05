Det nye springvand var alletiders for de mindste, der boltrede sig - og nogle skulle også lige prøve at sidde ned.

Torv åbner center mod strandside

Gratis rundstykker og kaffe blev langet over disken til de flere hundrede, som var mødt frem for at fejre indvielsen af det nye strandvejstorv i centret. Strandvejstorvet er med nyt springvand, bænke og strandinspireret beplantning åbnet op og gør centret mere synligt for de forbipasserende på strandvejen.

Med det nyrenoverede torv håber kommunen og Solrød Center, at flere vil få øjnene op for det lokale center og de indkøbsmuligheder, der er. Det er ligeledes et håb, at torvet vil medvirke til at skabe mere liv i centret - også når butikkerne har lukket.