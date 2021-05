Der er enighed om, at det vil give mening, at fritage hjemmeplejen for tøjvask hos visiterede borgere. Men skal borgerne fremover betale for tøj vask - og i givet fald hvor meget? Foto: Andreas Fruensgaard

Tøjvask på dagsordenen - igen

Begejstringen var til at overse, da politikerne skulle se tage stilling til, om der skulle tages en egenbetaling for tøjvask i forbindelse med at det overgik fra hjemmeplejen til en privat udbyder. Konklusionen blev, at det var der ikke stemning for, og som formand for social-, sundheds- og fritidsudvalget, Ivar Haugaard-Hansen (V) forklarede til DAGBLADET:

- Vi har besluttet, at administrationen lige skal »ryste posen engang til«, da vi ønsker der skal være flere muligheder for os at vælge imellem. Især skal der efter min mening kigges på finanseringsdelen omkring egenbetalingen. Det er værd at pointere, at det her skal ikke være en spareøvelse. Vi har i dag svært ved at rekruttere nye hjemmehjælpere. Og det her med tøjvask er ikke noget drømmescenarie for en hjemmehjælper. Og så er det tungt arbejde. Derfor ligger der meget fornuft i at udlicitere. Vi skal ikke spare hoveder inden for hjemmehjælpen. De skal have tid til alt muligt andet end tøjvask blandt andet at vaske borgerne, gøre rent og hjælpe med mad.