Tøjvask: Flertal for fritvalgsordning i endnu et udvalg

Der skal nok blive en lystig diskussion blandt politikerne, når sagen om tøjvask til visiterede borgere på mandag er på dagsordenen på byrådsmødet. For det er meget end svært at finde til enighed. For skal det fortsat udelukkende været hjemmehjælperne, som sørger for tøjvasken, eller skal det hele lægges over til en privat udbyder? Tredje mulighed er at gøre det en fritvalgsordning - altså at de visiterede borgere i private hjem selv bestemmer om de vil fortsætte med den nuværende ordning eller ønsker at betale sig til at få en privat leverandør til at hente, vaske og bringe tøjet.