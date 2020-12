Der vil i de kommende uger være meget stille i Solrød Center, hvor kun få butikker har lov til at holde åbent. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Tøjhandler: - Vi har sendt 16 medarbejdere hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tøjhandler: - Vi har sendt 16 medarbejdere hjem

Solrød - 31. december 2020 kl. 07:11 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Der er meget meget stille i tøjbutikken MR i Solrød Center. Kun oppe på kontoret er der liv. Her sidder medejer Niels Ove og laver regnskabet.

Sammen med sønnen Claes Pedersen driver han MR i Solrød, Køge og Vordingborg.

I går blev 16 ekspedienter fra de tre butikker sendt hjem.

- Der er jo ikke noget at lave, forklarer Niels Ove.

Det kommer ikke bag på den drevne forretningsmand, at butikslukningerne blev forlænget.

- Jeg frygtede en forlængelse. Men vi skal nok klare det. Min fordel er, at jeg har været 44 år i branchen og ikke har købt en Tescla. Så jeg er lidt polstret til tider som disse.

Synes du det er den rigtige beslutning at forlænge nedlukningen?

- Tja, nu er jeg jo ikke sundhedsminister. Men jeg har svært ved at se, at vi er en større smittekilde end at man fortsat lukker folk ind i Bilka. Hvordan kan Bilka holde åbent, når Magasin ikke må? Hvor er forskellen? Jeg kan ikke de logikken, fortæller Niels Ove.

Mens Niels Ove naturligvis ærgrer sig over, at butikken nu må holde lukket i de kommende uger, så glæder han sig samtidigt over, at julehandel har været rigtig god.

- Vi har klart nydt godt af, at mange centre har været lukket ned. Det har betydet, at vi har haft en bedre julehandel end normalt. Så det vi har tabt i omsætning mellem jul og nytår, det hentede vi inden 23. december, fortæller Niels Ove.

Meldingen om at butikscentre skulle lukke ned, har skabt en vis forvirring. I hvert fald, når det gjaldt varelevering.

- Post Nord har været vores største fjende. Vi fik pludseligt ikke leveret varer fra Post Nord, fordi de i starten troede. at vi som butikscenter også var lukket ned. De fik rettet op på fejelen - men for sent.

Da Solrød Center er et åbent center - altså ikke overdækket - var de ikke omfattet af centerlukningerne.

For mange butikker bliver udsalget normalt skudt i gang i januar

- Men hos os i Mister venter vi altid til februar, fortæller Niels Ove.