Det var ved Retten i Roskilde at pizzamanden fra Solrød blev dømt for to gange af have overtrådt corona-reglerne. Foto: Jesper From

To små corona-overtrædelser blev dyrt for pizzaejer

En pizzaejer må til lommerne efter at han ikke var opmærksom nok eller reagerede tilstrækkeligt ved to episoder under coronaperioden. Nogle drenge, som havde »glemt« at tage mundbind på i hans lille butik og en spisende ved et bord udenfor. Og det kom til at koste dyrt, selvom dommeren havde medlidenhed med den lille forretningsmand.