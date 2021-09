To lokalpolitikere på TV med hård kritik af Hörup

Foto: Jesper From

Solrød - 17. september 2021 kl. 11:30 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Sent torsdag aften medvirkede Brian Mørch (DF) og Emil Blücher (LA) på DR2 i udsendelsen »Kommunekontoret« under overskriften: »Harsk intern kritik af borgmesteren i Solrød: Er han bannerfører for et skidt arbejdsklima?«.

Her rejste de to byrådsmedlemmer kritik af borgmester Niels Hörup for at være »bannerfører for en dårlig tone og at han decideret chikanerer«, som oplægget lød til interviewet.

Niels Hörup (V) var også inviteret i studiet.

- Jeg ville gerne have medvirket i udsendelsen, men kunne ikke, forklarer han over for DAGBLADET.

Der blev lagt hårdt og kontant ud med, at intervieweren Anders Stegger bad de to byrådsmedlemmer om at sætte tre ord hver på deres oplevelse af borgmesteren:

- Egenrådig, manipulerende og bykonge, lød det fra Blücher.

Brian Mørch var enighed i bykonge - og tilføjede: Ringeagtende og fastgroet.

- Jeg har kendt borgmesteren i otte år, og synes, der er en tendens til, at tonen er blevet skarpere. Det er ikke så meget vores politik, vi bliver angrebet på, men mere vores person, fortalte Emil Blücher, som er blevet blokeret af Niels Hörup på Facebook,

- Det har jeg aldrig fået nogen grund til, undrer han sig.

Til det svarer Hörup:

- Jeg har et kodeks om en ordentlig og respektfuld tone. Hvis ikke, så bliver man blokeret. Så jeg blokerer ikke bare for at blokere. Og tonen er taget til op til valget. For mig handler det om, at vi har en professionel uenighedskultur. Så det er ikke noget personligt.

Hvorfor stillede du op til tv-interviewet?

- Jeg fik en henvendelse fra DR, og jeg stillede op, fordi der er et generelt problem med lofthøjden og omgangstonen i byrådet. Det er sådan, at hvis man ikke stemmer for flertallet, så skyldes det ikke uenighed, men af populistiske grunde eller at man er ude på selviscenesættelse, forklarer Emil Blücher.

Du kalder Hörup bykonge. Hvorfor?

- Man ved godt, at man kan samle et flertal. Og hvis I ikke opfører jeg ordentligt og som jeg (Hörup, red.) vil have det, så kan I ikke være med i budgettet. Et konkret eksempel var budgetforhandlingerne, hvor borgmesteren direkte sagde, at forslaget om byråds-tv var no-go, fordi det var Liberal Alliances forslag. Så sidder man tilbage med åben kæbe, siger Emil Blücher.

Hvor oplever du den dårlige tone?

- Det er ikke på byrådsmøderne, at der kommer skældsord. Det er måden, man omtaler hinanden bag lukkede døre. Jeg elsker en god debat - men vil ikke bare marchere i takt. Er der uenigheder, så skal der være respekt for det. Som jeg også tidligere har fortalt, at hvis jeg havde vidst, hvordan omgangstonen var, så var jeg ikke stillet op til byrådet for otte år siden. Men nu er jeg blevet stædig. Det er nu mere stædigheden end lysten, som holder mig oppe. Jeg håber derfor på en udskiftning af byrådets medlemmer efter valget. Vi trænger til, at der kommer nye ind, så vi får mulighed for at starte på en frisk. Og så håber jeg, vi får en ny borgmester - også selvom det ikke bliver mig, forklarer Emil Blücher,

Mørch og Blücher taler meget om, at der er en dårlig tone. Til det svarer Niels Hörup:

- Jeg er ked af påstanden om en dårlig tone, men kan vitterligt ikke genkende det. Jeg oplever en ordentlig og respektfuld tone i udvalg, byråd og ved temamøderne. Men hvis Brian og Emil synes, der er en dårlig tone, så må vi tage det op. I november havde vi status på byrådets værdisamarbejde, og ingen sagde noget. Jeg havde da ønsket, at de havde sagt noget dér. Så havde vi snakket om det og gjort noget ved det.

Programmet »Kommunekontoret« havde lavet en rundspørge til repræsentanter fra alle partier og lister i Solrød Byråd, om de kan genkende Brian Mørch og Emil Blüchers kritik. Det kunne de godt i Det Radikale Venstre, SF og Socialdemokratiet, mens Havdruplisten, Det Konservative Folkeparti og Venstre ikke havde den opfattelse. Morten Scheelsbeck (K) bliver i udsendelsen citeret for: »Overordnet har det fungeret godt i byrådet. Men når man nærmer sig et valg, så bliver tonen mere skarp, og det kan jeg egentligt godt lide.«

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Brian Mørch (DF) inden avisens deadline.