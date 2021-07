To indbrud på samme villavej

Det andet indbrud er begået i tidsrummet mellem fredag aften klokken 18 og søndag klokken 10.45, ligeledes på Stigårdsvej. Her er gerningsmanden kommet ind via havedøren og har været inde i i stuen, køkkenet, i gangen, i et soveværelse, et pulterværelse og i et anneks med gæsteværelser. Indbruddet blev opdaget af naboen, som slog alarm til politiet. Naboen havde læst via facebookopslag i en gruppe tilknyttet boligområdet, at flere havde haft indbrud. Der var tilsyneladende ikke blevet stjålet noget. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.