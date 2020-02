Se billedserie Sådan ser Solrød Biogasanlæg ud i dag. Tiden vil vise om der ved siden af opføres endnu et biogasanlæg, hvis primære funktion bliver at aftage madaffald fra et forbehandlingsanlæg, som også tænkes bygget på Åmarken.

To biogas-projekter i støbeskeen på Åmarken

Solrød - 01. februar 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Jesper From

Hvor stort bliver det? Kommer det til at larme? Kommer der mange lastbiler dagligt? Hvorfor skal det lige ligge i Solrød?

Helt naturligt er der borgere, som er bekymrede, når så mange spørgsmål presser sig på.

Det er planerne om udvidelse på og ved Solrød Biogas på Åmarken, som borgerne spørger ind til. Men det er heller ikke så lige til at danne sig et overblik.

DAGBLADET har derfor talt med Solrød Kommune, Amager Ressourcecenter (ARC) og Bigadan.

Sådan helt enkelt, så handler det om to projekter - skulder ved skulder.

I dag ligger Solrød Biogas på Åmarken 6. Den ejes af Solrød Kommune, mens Bigadan står for driften af anlægget.

- Bigadan er forpligtet til at udnytte de råvarer, som Solrød Biogasanlæg leverer, og de har vurderet at der er behov for en reaktor3, så det bliver muligt at driftoptimere. En nødvendig kapacitetsudvidelse. Men det betyder ikke, at der kommer flere råvarer eller transport til anlægget, fortæller projektleder Mikkel Busck, Solrød Kommune.

Altså vil Bigadan opføre, eje og drive en reaktor 3.

Det er så det ene biogas-projekt på Åmarken.

Næste projekt - som også handler om biogas - vil støde op til det nuværende anlæg.

Her tænker Bigadan at opføre et biogasanlæg (Solrød Bioenergi), da Amager Ressourcecenter (ARC) rigtigt gerne vil bygge et forhandlingsanlæg til madaffald. For at madaffaldet kan blive behandlet på biogasanlægget, skal det først igennem en forbehandling. I forbehandlingsanlægget bliver madaffaldet tilsat vand. Det filtreres, så det bliver til en væske, som så er klar til biogasanlægget.

Ønsket fra ARC er at opføre og betale for et forbehandlingsanlæg - en udgift på 62 millioner kroner. Men kun på betingelse af, at Bigadan bygger biogasanlægget. Ellers giver det ikke rigtigt mening.

ARC har fem ejerkommnuner, og her har alle kommunalbestyrelser i november sagt ja tak til projektet i Solrød. Ejerkommunerne er København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør.

Ressourcechef John Thesmer fortæller, at det årligt handler om 50.000 tons madaffald, som skal behandles. Men i starten kun omkring det halve. Og det vil betyde en trafik til og fra forbehandlingsanlægget på fem til syv lastbiler dagligt.

Når madaffaldet kommer ind til ARC på Amager Bakke er det i mindre lastbiler. Men for at begrænse antallet af lastbiler til Solrød, bliver affaldet omlastet til større lastbiler, forklarer ARC-chefen.

Men hvorfor i det hele taget bygge forbehandlingsanlæg og biogasanlæg?

- I dag har vi en underkapacitet på Sjælland. Nu kører vi madaffaldet til private aktører i Hashøj ved Slagelse og Ringe på Fyn. Vi vægtet højt, at behandlingen af madaffaldet sker så bynært, som muligt, og så lægger vi vægt på at restproduktet kan komme ud til de økologiske landmænd, som i høj grad efterspørger det. Vi har derfor kigget efter en samarbejdspartner så tæt som muligt på Sjælland. Og der har vi talt med forskellige aktører - deriblandt Bigadan, fortæller John Thesmer fra ARC.

Hvorfor ikke opføre et forbehandlingsnalæg hjemme hos jer selv?

- Jamen, det er fordi, der ikke er et biogasanlæg. Men jeg kan sagtens forstå, at der er borgere som sige: Hvad er nu det for noget? Jeg kan fortælle, at omkring lugtgener, så vil vi anvende den nyeste og aller bedste teknologi. Trafikalt mener jeg ikke, at vi vil komme forbi noget bebyggelse. Så det kan næsten ikke ligge bedre, forklarer John Thesmer,

Forbehandlingsanlægget vil blive på omkring 1000 kvm og med en højde på cirka otte meter.

- Vi er nu så langt, at vi går i gang med at projektere. Et udbud er nok klar omkring maj, og håbet er så at anlægget kan være i drift i slutningen af 2021, fortæller ressourcechefen.