Så skete det - desværre. To af beboerne på plejecenter Christians Have samt tre medarbejdere er blevet konstateret smittet med COVID-19

To beboere og tre medarbejdere på Christians Have smittet

Solrød - 14. oktober 2020 kl. 14:39 Kontakt redaktionen

Der er desværre konstateret smitte med COVID-19 på Plejecenter Christians Have.

To beboere og tre medarbejdere er konstateret smittede med COVID-19 på den kommunale del af Christians Have. Situationens alvor betyder, at der er indført besøgsforbud på hele den kommunale del af plejecenteret.

Smittetilfældene er fordelt på to bo-grupper på 1. sal i Blok C og E, og beboerne er her blevet isoleret fra resten af huset for at bremse eventuel smittespredning. Pårørende til beboerne i bo-grupperne er blevet underrettet.

Alle beboere og medarbejdere i den ene bo-gruppe er blevet testet, og her er der ikke konstateret yderligere smittede. Beboere og medarbejdere i den anden bo-gruppe bliver testet nu.

Situationens alvor betyder, at der nu er blevet indført besøgsforbud på hele den kommunale del af Plejecenter Christians Have. Beslutningen er truffet ud fra et forsigtighedsprincip, indtil der er overblik over smittens omfang, og for at forhindre, at smitten skal brede sig.

- Vi ved, at det er en svær situation. Men vi håber, at I har tiltro til, at vi vil gøre alt for, at vi alle kommer godt trygt igennem situationen, og at beboerne oplever den samme omsorg og pleje, som altid. Vi har hele tiden taget situationen med coronavirus alvorligt, og vi har konstant fokus på, at alle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne bliver overholdt, siger Bente Gaardhøj Johansen, ældrechef i Solrød Kommune.

Der er ikke konstateret smitte på den private del af Plejecenter Christians Have, der drives af Altiden.