Stig Johansen (t.v.) og Jannik Skriver Jensen blev proppet med informationer om kommunen og den kommende valgkamp. Nu er de klar til at hoppe i arbejdstøjet - for henholdsvis Venstre og VoresSolrød. Foto: Jesper From Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: To Venstremænd - men stemmer forskelligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

To Venstremænd - men stemmer forskelligt

Solrød - 17. juni 2021 kl. 14:38 Kontakt redaktionen

Når der er folketingsvalg, så stemmer de på samme parti. Men ikke, når der er kommunalvalg.

To af de fremmødte ved onsdagens møde på Solrød Rådhus var Jannik Skriver Jensen og Stig Johansen. Og hvor den ene sætter alle kræfter til for at blive valgt, så regner den anden ikke med at have de store chancer for en plads i byrådet de kommende fire år.

Jannik er Venstremand af hjertet, men ikke når krydset skal sættes ved valget til november i Solrød.

- Det vigtigste for mig, for ikke at stemme venstre lokalt er, at der ikke føres Venstre-politik her i Solrød. Skatterne sættes op selvom kassebeholdningen er stor. Det er ikke V-politik. Pengene bør blive i borgerne lommer, og ikke som i dag finansiere prestigeprojekter, begrunder Jannik Skriver Jensen.

Stig Johansen er ikke i tvivl om, at hans stemme bliver sat. Han er nyudnævnt formand for Venstre i Solrød, og vil nu også prøve lykken i valgkampen.

- Men jeg står ret langt nede på listen, så jeg regner ikke med at blive valgt. Jeg har været medlem af Venstre i 30 år, men det er første gang, jeg stiller op. Både min far og min hustru har været byrådsmedlemmer, og min hustru siger, at det var så spændende at sidde i byrådet. Men jeg stiller mest op for at støtte partiet. Bliver jeg valgt, så kommer jeg ikke til at sidde og råbe og skrige. Dem er der rigeligt af, lyder det fra Stig Johansen med et smil.

Jannik Skriver Jensen stiller op for den nye lokalliste VoresSolrød, og kommer han i byrådet, som kommer han ikke til at sidde tavs og kigge på:

- Nej, jeg bliver ikke een af de stille. Går jeg ind i noget, så gør jeg det 110 procent. Jeg glæder mig helt vildt til valget, fortæller den 48-årige sygeplejerske-uddannede kandidat, der i dag arbejder inden for det private.

Det er anden gang at Jannik prøver lykken ved et kommunalvalg. For fire år siden stillede han op for Grundejerne.

Men hvorfor forsøger Jannik sig så igen:

- Jamen, jeg er en ildsjæl med masser af energi. Jeg brænder for kommunen og borgerne. Da jeg flyttede til Solrød var det til fred, ro og skøn natur. Ikke til høje bygninger og tungt erhverv. Udviklingen de sidste fire år har efter min mening taget en forkert drejning. Jeg er bange for, at der sidder nogle i byrådet, som har siddet der for længe. Så kan man godt få skyklapper på. Det er lidt trist. Jeg tror ikke, at folk ønsker byfortættelse.

Kommunaldirektør Henrik Winther Nielsens introduktions til det at sidde i byrådet blev rigtigt godt modtaget af både Jannik Skriver Jensen og Stig Johansen.

- Jeg synes, det var fremragende, er dommen fra Jannik.

Også Stig Johansen følte sig godt informeret:

- Men jeg blev lidt skræmt, for kommunen er godt nok et stort område. Men jeg er blevet meget klogere. From